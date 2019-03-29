Успей подать заявку на I Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"!

До 31 марта 2019 года вы еще успеете поделиться своими успешными практиками создания и продвижения успешных брендов, инновационными маркетинговыми стратегиями и опытом сотрудничества со средствами массовой информации! Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" принимает заявки на участие в I Международном маркетинговом конкурсе в сфере туризма "PROбренд".

По состоянию на 20 марта Оргкомитет получил к рассмотрению более 150 проектов. Больше всего заявок пришло из Российской Федерации, а именно из Саратовской, Московской, Вологодской, Архангельской, Астраханской, Свердловской областей, Республики Мордовия. На втором месте Республика Беларусь.

— Самыми популярными номинациями являются "Видеобренд", "Брендированная сувенирная продукция", "Интернет-брендинг" и "Брендинг территорий", — комментирует вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина. — В последние дни увеличилось количество заявок в номинацию "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд". Все видеоматериалы выкладываются на видеоканал PROбренд, а лучшие практики освещаются на страницах Союза в социальных сетях.

Цель конкурса "PROбренд" — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

Конкурс проводится среди участников туристического рынка России и других стран при условии предоставления заявок на русском языке. Участие бесплатное.

Если вы и ваша компания используете нестандартные маркетинговые инструменты, проводите эффектные и эффективные PR-кампании на туррынке, применяет инновационные способы взаимодействия туристического бизнес-сообщества со средствами массовой информации и находите интересные рекламные решения, ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЦИЮ И ПОДАЙТЕ ЗАЯВКУ!

1. "Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд".

Выдвигают организации и коллективы. Необходимо предоставить не менее двух рекомендательных писем.

2. "Брендинг территории" (государство, край или область, район, населённый пункт).

3. "Брендинг туристского объекта" (музеи, заповедники, усадьбы, парки, выставочные центры, парки развлечений).

4. "Брендинг туристской организации" (туркомпания, ТИЦ, национальный туристический офис).

5. "Брендинг средств размещения и питания".

6. "Интернет-брендинг" (сайт, страница в соцсетях).

7. "Брендированная полиграфия" (буклет, листовка, брошюра, карта, путеводитель).

8. "Брендированная сувенирная продукция".

9. "Видеобрендинг" (видеоролик, проморолик, инстаролик).

Скачать заявку на участие здесь — заявка_PROБренд или по ссылке http://union-esot.com/?page_id=110

Цель конкурса "PROбренд" — создание эффективной площадки для обмена опытом по созданию брендов и продвижению туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

С критериями оценки можно ознакомиться здесь — положение_PROбренд_ или по ссылке http://union-esot.com/?page_id=110

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, Общенациональной ассоциации автомототуризма.