Опрос: 44% российских туристов недовольны поведением сограждан в турпоездках

Популярный сервис бронирования билетов провел опрос своих клиентов об их отношении к туристам из разных стран. Оказалось, что самыми воспитанными туристами российские путешественники считают японцев. А поведение за границей россиян у многих соотечественников вызывает негативные эмоции.

Помимо японцев, в тройку самых вежливых туристов в рейтинге сервиса вошли немцы и французы, а в десятку — россияне, итальянцы, англичане, норвежцы, шведы, швейцарцы и австралийцы. Впрочем, и в антирейтинге наши сограждане также заняли высокую позицию вместе с жителями Китая и США.

Из двух тысяч опрошенных 44% назвали россиян невежливыми и невоспитанными туристами, 33% придерживаются противоположной точки зрения, а 23% затрудняются с ответом.

Отвечая за вопросы исследователей, лишь 60% респондентов признали, что их мнение основано на реальном общении с иностранцами, остальные оценивали поведение туристов на основании информации полученной от друзей, из СМИ или постов в социальных сетях.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о недовольстве жителей Турции российскими туристами.

Источник фото: "Правда.Ру"

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