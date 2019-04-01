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Источник Правда.Ру

РЖД начала продавать билеты за четыре месяца до поездки

Путешествия

С 1 апреля билеты на некоторые поезда дальнего следования во внутригосударственном сообщении стали поступать в продажу за 120 дней до даты отправления. Ранее они поступали в продажу только за 90 дней.

РЖД начала продавать билеты за четыре месяца до поездки.

Пока увеличение интервала затронуло лишь часть фирменных поездов на маршруте Москва — Санкт-Петербург, включая "Сапсан", "Невский экспресс" и "Красную стрелу". Кроме того, до конца лета 120-дневная глубина продаж установлена для поезда "Океан" Хабаровск — Владивосток и "Премиум" Москва-Адлер.

Пресс-служба компании напоминает, что до 2016 года билеты на все пассажирские поезда внутригосударственного сообщения поступали в продажу лишь за 45 суток до отправления, а до нынешних 90 дней глубина продаж была увеличена лишь в конце 2017 года.

Ранее "Правда.Ру" сообщала о планах руководства РЖД оборудовать плацкартные вагоны спальными капсулами и ввести невозвратные билеты, вернуть деньги за которые при отмене поездки можно будет лишь в случае болезни пассажира при условии наличия официальной медицинской справки.

Источник фото: wikimedia.org

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Темы РЖД билеты на поезд железные дороги
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