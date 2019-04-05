Китай возглавил рейтинг стран, жители которых предпочитают путешествия по России

Специалисты из системы интернет-поиска информации о воздушных перевозках Skyscanner проанализировали данные по бронированию авиабилетов более чем из 150 государств мира.

Сервис провел исследование с целью выяснить, жители каких стран предпочитают путешествия по России.

Так, оказалось, что больше всего авиабилетов в Россию за первый квартал текущего года приобрели жители Китайской народной республики. Немного отстали от Поднебесной в рейтинге граждане Турции и Латвии.

Примечательно, что туристический поток из Китая увеличился в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также, отметим, увеличился турпоток в Россию и из Турции и Латвии — на 51 % и 46 % соответственно.

Увеличение интереса к путешествиям в Россию Skyscanner зафиксировал также в Южной Корее, Кипре, Таиланде, Украине, Израиле, Белоруссии и Нидерландах.

Согласно предоставленной информации, чаще всего туристы берут билеты в Москву, Санкт-Петербург, Владивосток, Иркутск, Сочи. Также пользуется популярностью у иностранцев и Крымский полуостров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг паспортов, показывающий степень свободы передвижения граждан различных государств по миру. Российская Федерация заняла в нем лишь 47-ую строчку.

Фото: Ассоциация туроператоров России.

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