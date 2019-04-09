Путин: финские туристы "ведут себя нормально, закусывают"

Президент России Владимир Путин и его финский коллега Саули Ниинисте обсудили поведение туристов из Финляндии в рамках встречи на V Международном форуме "Арктика - территория диалога" в Санкт-Петербурге. Российский лидер заверил, что финские туристы ведут себя в рамках приличий.
В начале встречи Ниинисте назвал Санкт-Петербург наиболее посещаемым российским городом среди финских туристов. Он также выразил надежду, что поведение его соотечественников не вызывает неодобрения.
"Когда я это услышал, мне пришли на ум слова, произнесенные вами несколько лет назад. Когда я говорил, что в Хельсинки и в Финляндию приезжает очень много российских туристов, вы понадеялись, что они умеют себя нормально вести. Наверное, я могу сказать то же самое. Надеюсь, финские туристы тоже ведут себя правильно", - сказал президент Финляндии.
Владимир Путин ответил, что никаких проблем с финскими туристами в России нет. "Нормально, туристы себя ведут нормально. Закусывают, так что все с ними в порядке", - ответил российский лидер.
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