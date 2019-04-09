312 заявок поступило на Первый Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд"

Союз "Евразийское содружество специалистов туриндустрии — ЕСОТ" объявляет о закрытии приема заявок на Первый Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд". Всего на конкурс поступило 312 заявок, включая 29 проектов из Республики Беларусь, два проекта из Республики Казахстан и один — из Республики Кипр.

ТОП-10 по количеству поданных заявок среди российских регионов возглавляет Свердловская область, на втором месте — Тверская область, третье место — у Саратовской области. Далее заявочный рейтинг выглядит следующим образом: Московская область, Вологодская область, Новгородская область, Республика Мордовия, Архангельская область, Астраханская область, Пермский край.

Один из основных принципов конкурса "PROбренд" — его открытость. Все видеоматериалы, в том числе являющиеся дополнительными к заявке в любой номинации, размещены на специально созданном видеоканале PROбренд. Оргкомитет определит проект — лидер зрительских симпатий по количеству лайков за минусом дизлайков.

"Несмотря на то, что конкурс проводился впервые, результаты заявочной кампании говорят об интересе представителей турбизнеса России к теме брендинга, об их стремлении оценить свои позиции в отношении проектов из других стран и стать лучшими. Мы сознательно не продлевали срок приема заявок, мотивируя участников предоставлять материалы в соответствии с Положением, не рассчитывая на поблажки и предыдущие заслуги", — говорит вице-президент Евразийского содружества специалистов туриндустрии Светлана Чичкина.

Экспертный совет уже приступил к работе по оценке присланных материалов. С его составом можно ознакомиться на сайте https://union-esot.com/?page_id=413. Напомним, что работы оцениваются с точки зрения продвижения туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.

Все новости публикуются на сайте https://union-esot.com/ и на страницах ЕСОТ в социальных сетях.

Конкурс проводится при поддержке Института гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов, холдинга "Финансовая группа РАЗВИТИЕ", Белорусской Общественного объединения "Отдых в деревне", Общенациональной ассоциации автомототуризма России, Московского института профессиональной и любительской фотографии.