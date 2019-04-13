Париж и Берлин разочаровывают российских туристов чаще других городов Европы

Туристов из России чаще всего разочаровывают Париж, Берлин и Барселона.



Париж: новые районы и самый красивый в мире суд

Об этом сообщают специалисты из Skyscanner, системы веб-поиска информации о воздушных перевозках.

Так, популярный сервис выбрал десять самых популярных городов Европы и выяснил у своих пользователей, ожидания от каких из этих мест у них наиболее часто не совпадали с реальностью.

Первое место рейтинга разочаровавших российских туристов городов занял Париж, столица Франции. Самый романтичный город мира, как его зачастую называют, не оправдали ожидания чуть ли не трети — 28,7 % — опрошенных.

На втором месте списка оказался Берлин, столица Германии. Этот город разочаровал 15,5 % туристов из России.

Третью строчку рейтинга заняла Барселона, город в Испании. Этот город разочаровал 8,4 % участвовавших в опросе российских туристов.

На четвертой строчке рейтинга расположился Рим, столица Италии. На пятом месте списка — Брюгге, город в Бельгии.

В десятку переоцененных городов по версии российских туристов также вошли столица Чехии Прага, столица Нидерландов Амстердам, столица Португалии Лиссабон, столица Венгрии Будапешт и Лондон, столица Великобритании.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в скором времени власти Санкт-Петербурга введут для иностранных туристов обязательный сбор в размере 100 рублей в сутки. Идею, что примечательно, одобрил сам действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.

Читайте также:

Почему внутренний туризм в России такой дорогой.