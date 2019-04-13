Москва возглавила рейтинг популярных ж/д направлений для майского отдыха россиян

Рейтинг самых популярных городов Российской Федерации для железнодорожных поездок на майские праздники возглавили Москва и Санкт-Петербург.
Об этом сообщает онлайн-сервис для организации путешествий OneTwoTrip.
Специалисты сервиса определили самые популярные у россиян железнодорожные направления для поездок на майские каникулы.
Так, согласно предоставленной информации, первая тройка рейтинга самых популярных направлений среди российских туристов, предпочитающих поезда, не изменилась. Как и в минувшем году, золото, серебро и бронзу заняли Москва, Санкт-Петербург и Казань соответственно.
На четвертом месте рейтинга расположился Нижний Новгород, а на пятом — Краснодар.
В десятку рейтинга самых популярных городов Российской Федерации для железнодорожных поездок на майские праздники также вошли Ростов-на-Дону, Екатеринбург, Сочи, Адлер и Ярославль.
Примечательно, что в минувшем году Краснодар, один из лидеров данного рейтинга, не попал даже в двадцатку самых популярных российских железнодорожных направлений.
Специалисты из OneTwoTrip связывают скачок Краснодара в рейтинге с тем, что билеты на поезда в России резко подешевели.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты из Skyscanner, системы веб-поиска информации о воздушных перевозках, выяснили, какие города Европы чаще всего разочаровывают туристов из России.
Фото: РЖД.
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