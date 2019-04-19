Россияне заняли первое место в мире по числу обращений за шенгенской визой

Граждане Российской Федерации занимают первое место в мире по числу обращений за шенгенской визой.
Так, согласно предоставленной информации, в минувшем году россияне 3,7 миллиона раз обращались в консульские учреждения стран Шенгена за получением виз.
В итоге гражданам РФ было выдано 3,6 миллиона виз.
Отметим, что это на 5,1 % меньше, чем в 2017-м году.
Напомним, что так называемая Шенгенская зона представляет собой пространство тех европейских государств, что присоединились к нормам Шенгенского законодательства Европейского союза и отменили пограничный контроль между собой.
Отметим, что на сегодняшний день в Шенгенскую зону входят 26 государств - Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Исландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция и Эстония.
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