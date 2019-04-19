Выгоднее летать отдыхать в феврале, марте, октябре или ноябре

Лучше всего отправляться в заграничное путешествие в межсезонье - например, в феврале, марте или же октябре с ноябрем.
Об этом сообщает сервис Tutu.ru.
Так будет гораздо выгоднее, поясняют специалисты.
Например, указывают они, самое дорогое время для поездки в Европу - июнь. Если же купить билеты в другие месяцы, ты можно сэкономить до трети от средней цены путевки, указывает сервис.
Порой, заявляют эксперты, можно сэкономить и половину стоимости билета.
В разгар сезона, объясняет сервис, скупаются все билеты - и дешевые, и очень дорогие. Поэтому цены на оставшиеся становятся столь высокими.
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