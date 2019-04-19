Выгоднее летать отдыхать в феврале, марте, октябре или ноябре

Лучше всего отправляться в заграничное путешествие в межсезонье - например, в феврале, марте или же октябре с ноябрем.



Отдых в Турции подорожает для россиян на треть / Новости от 19.12.2018 17:02

Об этом сообщает сервис Tutu.ru.

Так будет гораздо выгоднее, поясняют специалисты.

Например, указывают они, самое дорогое время для поездки в Европу - июнь. Если же купить билеты в другие месяцы, ты можно сэкономить до трети от средней цены путевки, указывает сервис.

Порой, заявляют эксперты, можно сэкономить и половину стоимости билета.

В разгар сезона, объясняет сервис, скупаются все билеты - и дешевые, и очень дорогие. Поэтому цены на оставшиеся становятся столь высокими.