МИД Греции ждет более миллиона российских туристов в 2019-м году

В текущем году Греция ожидает более одного миллиона туристов из Российской Федерации.
Об этом заявила первый заместитель Министерства иностранных дел Греции Сия Анагностопулу.
Также представитель греческого внешнеполитического ведомства отметила, что Афины заинтересованы в росте потока российских туристов в страну.
Фото: Pravda.Ru.
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