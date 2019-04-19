МИД Греции ждет более миллиона российских туристов в 2019-м году

В текущем году Греция ожидает более одного миллиона туристов из Российской Федерации.



Российские туристы не спешат отказываться от отдыха в Греции / Новости от 24.07.2018 13:47

Об этом заявила первый заместитель Министерства иностранных дел Греции Сия Анагностопулу.

Также представитель греческого внешнеполитического ведомства отметила, что Афины заинтересованы в росте потока российских туристов в страну.

Фото: Pravda.Ru.