Прообраз марсианского поселения создали в пустыне Гоби

На это решились пойти китайские ученые. Как говорят очевидцы, поселение похоже на инопланетное сооружение из «Звездных войн», и мало чем напоминает дома, привычные на нашей планете.
Гоби уже становится местом туристического паломничества, поскольку туристы могут попасть в "марсианский" город, походить по нему в скафандрах, отведать космической пищи.
Создание марсианского рая для землян обошлось китайцам почти в 400 тысяч долларов.Тем не менее, инвесторы рассчитывают, что уже через десяток лет поток туристов в марсианскую деревню составит около двух миллионов посетителей в год.
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