Россия стала лидером по количеству полученных шенгенских виз

Граждане России получили в минувшем году больше шенгенских виз, чем граждане любого другого государства.
По данным Еврокомиссии, россияне получили порядка 3,6 миллиона шенгенских виз. Больше всего виз выдали консульства Финляндии, Испании и Италии.
"Постепенно туристические поездки в Европу возвращаются на докризисный уровень, каждый год возрастает количество выдаваемых мультивиз, поскольку это способствует возвратному туризму", - передает "Российская газета" слова вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.
Наиболее часто (96% случаев) мультивизы выдавали россиянам консульства Финляндии. Отказывали финны менее чем в одном проценте обращений. Гражданам России в целом отказывают в выдаче шенгенских виз реже, чем гражданам других государств - менее двух процентов случаев.
Туроператоры подчеркивают, что Евросоюз заинтересован в привлечении туристов. В текущем году были упрощены правила получения виз. Многократную визу будут выдавать путешественникам с "положительной визовой историей" поэтапно с увеличивающимся сроком действия от года до пяти лет. Для путешественников из России визовый сбор составляет 40 евро.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Отношения с Западом, а не с Россией в приоритете у Белоруссии и Казахстана. России необходимо переформатировать отношения со странами - членами ЕАЭС.
Сомнения в версии о "случайном пожаре" в Нотр-Даме появились сразу после того, как Макрон после трагедии выступил с речью о величии французской нации.
Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию Олег Смолин сравнил сумму финансовой поддержки, которую запросила у правительства группа "ГАЗ"? с годовыми расходами государства на строительство школ в стране.
Есть ли в Турции справедливость и развитие? Можно ли говорить, что результаты выборов означают начало конца Эрдогана? Кто пытается его свалить и почему?