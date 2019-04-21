Россия стала лидером по количеству полученных шенгенских виз

Граждане России получили в минувшем году больше шенгенских виз, чем граждане любого другого государства.



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По данным Еврокомиссии, россияне получили порядка 3,6 миллиона шенгенских виз. Больше всего виз выдали консульства Финляндии, Испании и Италии.

"Постепенно туристические поездки в Европу возвращаются на докризисный уровень, каждый год возрастает количество выдаваемых мультивиз, поскольку это способствует возвратному туризму", - передает "Российская газета" слова вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина.

Наиболее часто (96% случаев) мультивизы выдавали россиянам консульства Финляндии. Отказывали финны менее чем в одном проценте обращений. Гражданам России в целом отказывают в выдаче шенгенских виз реже, чем гражданам других государств - менее двух процентов случаев.

Туроператоры подчеркивают, что Евросоюз заинтересован в привлечении туристов. В текущем году были упрощены правила получения виз. Многократную визу будут выдавать путешественникам с "положительной визовой историей" поэтапно с увеличивающимся сроком действия от года до пяти лет. Для путешественников из России визовый сбор составляет 40 евро.