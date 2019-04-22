Опрос показал желание россиян больше путешествовать и меньше тратить на еду

Консалтинговая компания Deloitte провела опрос и выяснила, что россияне хотят иметь меньше обязательных платежей, чтобы сберегать средства и путешествовать. Под обязательными платежами подразумеваются траты на еду, коммунальные услуги, кредиты, ипотеку и т. д.



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В онлайн-опросе компании приняли участие более четырех тысяч человек. Результаты опроса показали, что более половины всех трат россиян уходят на питание и алкогольную продукцию. Расходы на питание и алкоголь составляют 31% от всех трат, а еще 25% составляют обязательные платежи.

Россияне пояснили, что хотели бы увеличить свой уровень накоплений с 6% до 14% за счет уменьшения трат на питание и обязательные платежи. Еще жители России хотят нарастить дополнительные средства для траты на досуг, туризм и отдых.

При этом, только 76% россиян выразили готовность экономить на готовой еде и 74% опрошенных заявили, что смогут экономить на алкоголе. Больше половины (54%) респондентов согласны полностью экономить на питании.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала заявление экспертов, которые утверждают, что интерес к летней зарубежной недвижимости падает.

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