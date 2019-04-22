Зарубежных туристов в России будут спасать с помощью QR-кодов

Наклейки с QR-кодом помогут медикам быстрее среагировать в случае ЧП, а также помогут зарубежным туристам лучше ориентироваться в России. Такого мнения придерживаются разработчики системы International Travel ID из "Сколково".
Российские IT-специалисты планируют создать наклейки, браслеты и карточки с QR-кодами, которые помогут российским медикам быстро идентифицировать номер социального страхования, контакты туроператора, наличие специфических болезней или прием особых лекарственных препаратов.
В "Сколково" утверждают, что технология уже прошла испытания на горнолыжных курортах Австрии и Франции. Уже с 24 апреля каждый турист будет получать карту с QR-кодом при въезде в Киргизию.
Более того, система может упростить жизнь иностранному туристу и в повседневной жизни. С помощью QR-кодов турист сможет узнать о достопримечательностях региона, в котором находится, либо узнать адреса и контакты ближайших гостиниц и отелей.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что российские туристы предпочитают экономить на авиабилетах.
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