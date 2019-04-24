Хоккеисты Гусев и Зайцев вызваны в сборную России на чемпионат мира

Федерация хоккея России (ФХР) вызвала в сборную России для участия в чемпионате мира-2019 нападающего Никиту Гусева и защитников Никиту Зайцева и Игоря Ожиганова. Сегодня ночью для игроков завершился сезон в НХЛ.



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"Вегас" Гусева уступил в седьмом матче "Сан-Хосе" (4:5 ОТ, 3-4) и вылетел из Кубка Стэнли. Форвард только недавно подписал контракт с "Голден Найтс" и не смог провести в составе команды ни одного матча.

"Торонто" Зайцева и Ожиганова проиграл "Бостону" (1:5, 3-4). В семи матчах Зайцев набрал коэффициент полезности "+3".

Сборная России начнет выступления 10 мая. Команда сыграет с Чехией, Швецией, Швейцарией, Норвегией, Латвией, Австрией и Италией.