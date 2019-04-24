Российские туроператоры прекращают продажу туров на Шри-Ланку

Крупнейшие российские туроператоры изымают из продажи путевки на Шри-Ланку из-за событий, которые произошли на острове несколькими днями ранее. В туристических компаниях отмечают, что курортный сезон на Шри-Ланке закончился еще в марте, поэтому закрытие направления не принесет существенных убытков.
Решение прекратить продажу путевок на Шри-Ланку принимают туроператоры в связи с массовыми возвратами туров. Россияне боятся ехать на остров, где за последние несколько дней произошла серия массовых терактов. Об отказе от направления уже заявили: TEZ Tour, Coral Travel, Anex Tour, и другие крупные туроператоры.
Специалисты туристический компаний поясняют клиентам, что местные власти и полиция полностью контролируют ситуацию на острове, а туристам, которые отдыхают на побережье - ничего не угрожает.
Напомним, "Правда.Ру" публиковала комментарий премьер-министра Шри-Ланки в связи с серией террористических актов. Ранил Викрамасингхе назвал "трусливой" проведенную утром 21 апреля серию атак на церкви и отели в столице государства Коломбо, в результате которой, по предварительным данным, погибли более 160 человек и еще около 300 получили ранения.
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