Полицейские насмерть избили отца чемпиона мира по ММА

27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.
Инцидент произошел в Орехово-Зуево, сообщает телеграм-канал Mash. Оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов безо всяких причин пытались задержать на улице Гагарина мужчину. Сулли Юнусилау забежал в аптеку и попросил вызвать полицию.
В это время в аптеку зашли полицейские, задержали Сулли и сильно избили его. Врачи ничего не смогли сделать с отеком мозга у мужчины. На полицейских заведено дело за причинение тяжкого вреда здоровью и превышение полномочий.
Магомед Юнусилау является чемпионом России и мира по ММА, а также чемпионом по грепплингу. Спортсмен выступает в организации Fight Nighs Global.
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