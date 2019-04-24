Полицейские насмерть избили отца чемпиона мира по ММА

27-летний боец Магомед Юнусилау лишился отца, которого избили полицейские. 46-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице.



Глава МВД: Полиция России с честью продолжает дело своих предшественников / Новости от 10.11.2018 09:58

Инцидент произошел в Орехово-Зуево, сообщает телеграм-канал Mash. Оперуполномоченные Дмитрий Блинов, Павел Попов и Олег Шишканов безо всяких причин пытались задержать на улице Гагарина мужчину. Сулли Юнусилау забежал в аптеку и попросил вызвать полицию.

В это время в аптеку зашли полицейские, задержали Сулли и сильно избили его. Врачи ничего не смогли сделать с отеком мозга у мужчины. На полицейских заведено дело за причинение тяжкого вреда здоровью и превышение полномочий.

Магомед Юнусилау является чемпионом России и мира по ММА, а также чемпионом по грепплингу. Спортсмен выступает в организации Fight Nighs Global.