1 мая на "Роза Хутор" откроется летний сезон 2019

1 мая на "Роза Хутор" официально стартует новый летний сезон. В честь этого события на курорте запланирована специальная развлекательная программа.

Ее откроет первый горный барбекю фестиваль, который пройдет на смотровой площадке Горной Олимпийской деревни (1100 м.). Шеф-повара пяти ресторанов "Роза Хутор" приготовят на огне блюда международной кухни. Параллельно гостям курорта будет предложено принять участие в занимательном квесте с посещением развлекательных и спортивных площадок курорта. Завершит первый день летнего сезона вечерний концерт певицы MARUV, световое шоу и праздничный салют на площади у Ратуши.

В летнем сезоне 2019 курорт предложит своим гостям разнообразную программу полноценного летнего отдыха, включающую самый широкий набор активностей для взрослых и детей. Главной новинкой сезона станет запуск родельбана, единственного подобного развлечения в горах Сочи. Это летние санки, максимальная скорость разгона которых достигает 40 км/ч. Его стартовая точка будет находиться рядом со зданием Роза Приют (Горная Олимпийская деревня). На маршруте 3 круга, а датчик сближения исключает вероятность столкновения. В мае-июне также начнет работу еще один аттракцион — на высоте 2320 метров над уровнем моря, на Роза Пик, появятся подвесные качели.

Поклонникам познавательного и гастрономического туризма будет интересно посетить этно-хутор "Шишин двор", который курорт открывает на живописном склоне хребта Аибга, на высоте 1100 метров. Этно-парк восстанавливает типичный хутор русской переселенческой усадьбы. Здесь расположится козья ферма, птичник, пасека, сыроварня, гостям будет предложено чаепитие или обед из свежих фермерских продуктов, купание в горном озере.

Увеличится и количество активностей в горах для всей семьи. На "Роза Хутор" продолжат работать семейный "Йети Парк" с высокогорным веревочным парком, детская Горная Академия, где маленькие гости курорта смогут пройти "Курс юного туриста", освоить массу практических навыков для выживания в лесу и, окунуться в настоящую романтику гор. Музей Археологии "Роза Хутор" предложит занимательные мастер-классы "День первобытного человека" и "Археологическая экспедиция". Для детей и подростков с 9 до 17 лет на "Роза Хутор" будет работать Летний лагерь Rosa One! Camp. В его программе — игры на свежем воздухе, посиделки у костра, экскурсии и пешие маршруты. Предусмотрены и образовательные курсы с участием приглашенных спикеров из школы управления "Сколково".

Гости курорта смогут отправиться в пешие горные походы разной длительности и сложности в сопровождении опытных гидов, посетить уникальный парк водопадов "Менделиха", где находится самый высокий водопад в окрестностях Сочи, а также совершить велосипедные или конные прогулки. Для любителей спорта, желающих поддержать свою физическую форму и укрепить здоровье, в новом летнем сезоне будут доступны все возможности для занятий фитнесом, йогой, бегом и кросс-фитом с профессиональными тренерами и самостоятельно — как в оборудованных залах, так и на открытых площадках курорта.

Любителям пляжного отдыха "Роза Хутор" может предложить не только провести время на Rosa Beach, пляжной зоне в Роза Долине, но и отправиться с помощью регулярных бесплатных шатлов на оборудованный морской пляж курорта в Имеретинской низменности. Пляж "Роза Хутор" в этом году подтвердил полученный ранее экологический сертификат качества — Голубой флаг. Это специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE), которую можно получить только при соблюдении строгих стандартов качества воды, чистоты и безопасности.

В ходе летнего сезона гостям курорта будет предложена разнообразная концертная программа, кульминация которой наступит 16-18 августа, когда на высоте 960 метров состоится музыкальный фестиваль LiveFest Summer'19 с участием группировки "Ленинград" в качестве хедлайнера.

Заместитель генерального директора по маркетингу и продажам курорта "Роза Хутор" Антон Ставенко сказал: "Мы последовательно реализуем стратегию создания на курорте широких возможностей для активного отдыха в любое время года. Сегодня "Роза Хутор" — это отличный выбор для летнего отпуска в кругу семьи или в компании друзей. В горах, где климат гораздо мягче, каждый наш гость гарантированно найдет для себя что-то интересное. Мы ставим для себя задачу популяризации среди россиян летнего отдыха именно в горах, стремимся продемонстрировать все его преимущества. Надеемся, что вскоре этот формат отдыха будет в нашей стране также востребован, как, например, в Европе".

Летний сезон на "Роза Хутор" обычно продолжается до начала ноября. Более подробно с активностями курорта в этот период можно познакомиться на сайте: www.rosaski.com.