Чартерные рейсы из России в Египет планируют возобновить осенью текущего года

Полеты чартерных рейсов из России в египетские курорты планируют возобновить в октябре текущего года. Об этом заявил вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.
Как поясняет портал газеты "Известия", возвращение на рынок одного из самых популярных туристических направлений у россиян неизбежно усилит конкуренцию и удешевит туры в Турцию и ОАЭ.
"Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет", - считают представители туристических операторов России.
В посольстве Египта в России заявили, что страна выполнила все требования российских спецслужб и ожидает окончательных результатов проверки.
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