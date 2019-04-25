Чартерные рейсы из России в Египет планируют возобновить осенью текущего года

Полеты чартерных рейсов из России в египетские курорты планируют возобновить в октябре текущего года. Об этом заявил вице-президент Российского союза туристической индустрии Юрий Барзыкин.



Посол России и Каире: Чартеры на курорты Египта неизбежно восстановят / Новости от 31.07.2018 11:10

Как поясняет портал газеты "Известия", возвращение на рынок одного из самых популярных туристических направлений у россиян неизбежно усилит конкуренцию и удешевит туры в Турцию и ОАЭ.

"Возвращение Хургады и Шарм-эль-Шейха прямо отразится на стоимости всего пляжного направления. Нельзя сказать, что цены прямо упадут, но влияние определенное, безусловно, будет", - считают представители туристических операторов России.

В посольстве Египта в России заявили, что страна выполнила все требования российских спецслужб и ожидает окончательных результатов проверки.