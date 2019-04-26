Aviasales: российского туриста легко вычислить по его чемодану

Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Aviasales выделил несколько черт того, как легко вычислить российского туриста среди других отдыхающих по его чемодану.
Прежде всего, указывают эксперты, туристы из России всегда обматывают свои сумки пленкой, чтобы дополнительно сэкономить, а также берут на отдых кипятильник, который занимает гораздо меньше места, чем обычный чайник, однако позволяет вскипятить воду почти где угодно.
Курящие россияне обязательно берут с собой в путешествие несколько пачек сигарет, чтобы не переплачивать за них на отдыхе. Кроме того, многие туристы запасаются обычными пакетами из супермаркетов, куда будут складывать грязную одежду.
Часть туристов из России берут с собой привычную еду, например, колбасу, гречку, хлеб, печенье или семечки.
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