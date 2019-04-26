Aviasales: российского туриста легко вычислить по его чемодану

Онлайн-сервис бронирования авиабилетов Aviasales выделил несколько черт того, как легко вычислить российского туриста среди других отдыхающих по его чемодану.



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Прежде всего, указывают эксперты, туристы из России всегда обматывают свои сумки пленкой, чтобы дополнительно сэкономить, а также берут на отдых кипятильник, который занимает гораздо меньше места, чем обычный чайник, однако позволяет вскипятить воду почти где угодно.

Курящие россияне обязательно берут с собой в путешествие несколько пачек сигарет, чтобы не переплачивать за них на отдыхе. Кроме того, многие туристы запасаются обычными пакетами из супермаркетов, куда будут складывать грязную одежду.

Часть туристов из России берут с собой привычную еду, например, колбасу, гречку, хлеб, печенье или семечки.