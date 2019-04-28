Француз, пересекающий Атлантику в бочке, завершил свое путешествие

Французский путешественник, 72-летний Жан-Жак Савен, пересек Атлантический океан в бочке и завершил свое четырехмесячное путешествие.



Пожилой француз отправился в путешествие через...

Как сообщил сам путешественник по спутниковому телефону, он наконец добрался до Карибского бассейна и намерен некоторое время провести в одном из портов региона, чтобы восстановить свои силы.

"После 122 дней и девяти часов плавания я пересек меридиан, обозначающий, что я нахожусь в акватории Карибского моря. Путешествие завершено. Всем спасибо!", - передает Agence France-Presse слова Жан-Жака Савена.

В настоящее время бочка с путешественником дрейфует по течению в сторону Флориды. Напомним, что Савен перемещается исключительно за счет течений и ветров. Его судно - это выкрашенная в оранжевый цвет бочка без двигателя и парусов.