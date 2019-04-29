Широков после скандала ушел с поста замдиректора "Динамо"

Бывший футболист сборной России Роман Широков покинул пост заместителя директора московского "Динамо", сообщает журналист Василий Уткин в своем тлеграм-канале. Функционер сегодня забрал трудовую из клуба.
Широков работал в "Динамо" с 2017 года. У замдиректора возник конфликт с главным тренером команды Дмитрием Хохловым. Скандал разгорелся на страницах спортивной прессы. Широков заявлял, что уровень Хохлова не соответствует задачам "Динамо".
По мнению бывшего спортивного директора "Динамо" Романа Орещука, Широков не захотел работать с новыми владельцами команды. По его сведениям, в скором времени должно появиться официальное сообщение о том, что в руководство клуба приходит группа ВТБ.
Московское "Динамо" во время работы Широкова заняло восьмое место в сезоне-2017/18. В этом году команда ведет борьбу за выживание "Динамо" занимает 12-е место, опережая зону стыковых матчей на два очка.
В этом году в Петровском парке после реконструкции был открыт стадион "Динамо". Футбольная команда пока не провела там ни одной игры. Первый матч должен был состояться еще в феврале, но РФС не принял стадион из-за плохого качества газона.
Клуб заменил поле на новом стадионе. Первый матч должен состояться 29 мая.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
На календаре последняя суббота перед Пасхой. Ее зовут "тихой", ввиду обычая верующих в этот день поменьше говорить, храня благоговейную тишину после свершившегося в Великую пятницу страшного таинства - Распятия Христа. Но более распространенное ее название - Великая. Именно сегодня Христос, по преданию, сошел в ад, чтобы проповедовать и умершим.
По словам вице-спикера Рады Ирины Геращенко, выполнение политического блока Минских соглашений возможно только при таком условии.
Украинцы прекрасно понимают, что на самом деле российский паспорт дает только "право забыть о наличии естественных прав и свобод человека", пишет Зеленский.
Страсти по поводу победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины улеглись. Вопросы и проблемы остались. Как будут дальше развиваться события, что будет с Верховной радой, где Зеленский найдет денег, чтобы поднимать страну, и не является ли он очередной марионеткой в ругах украинских олигархов - об этом "Правде.Ру" рассказал украинский эксперт.