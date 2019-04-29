"Роза Хутор" признан "Лучшим спортивным курортом года"

Заслуги курорта "Роза Хутор" в области поддержки спорта и здорового образа жизни отметили национальной премией "Спорт и Россия".

Церемония вручения национальной премии "Спорт и Россия" прошла в конце апреля в Сочи. Ведущие российские компании были отмечены таким образом за деятельность, направленную на поддержку спорта и здорового образа жизни. Премия вручалась уже в шестой раз. Награждение номинантов стало красивым завершением одноименного делового форума, в ходе которого обсуждались наиболее актуальные вопросы развития спортивной индустрии.

"Роза Хутор" стал обладателем национальной премии "Спорт и Россия" в номинации "Лучший спортивный курорт года". Таким образом были отмечены его активность в сфере проведения крупных спортивных событий и создание необходимой для этого инфраструктуры.

Фитнес-директор "Роза Хутор" Александр Тургенев сказал: "Основной задачей для развития спортивной составляющей на курорте стала необходимость с одной стороны удовлетворить потребность гостей в занятиях фитнесом, а с другой показать, что у нас можно не только кататься на горных лыжах и сноуборде. Такое направление очень востребовано летом и в межсезонье".

Создавать фитнес-инфраструктуру на курорте начали полтора года назад. Сейчас на "Роза Хутор" находится несколько по-настоящему уникальных объектов. Среди них — первый аффилированный в Краснодарском крае зал для занятий кросс-фитом. Еще недавно он был единственным в регионе, а сегодня остается, пожалуй, самым высокогорным в мире (на отметке высоте более 1000 м. над уровнем моря). На площади 1500 квадратных метров есть уличная зона и крытый шатер, в котором одновременно могут комфортно заниматься 4-5 групп. Кросс-фит — популярное направление, предполагающее работу со свободными весами. Поэтому в зале есть все необходимое оборудование для тяжелой атлетики, гиревого спорта и функциональных тренировок. В таких условиях можно не только тренироваться, но и проводить соревнования. Учитывая наличие аккредитации зала и лицензию, все тренеры прошли специальное обучение, которое подтверждено международными сертификатами.

"Еще один уникальный объект, которого нет больше в стране - площадка Rosa OCR. Это зона, где можно подготовиться к гонкам с препятствиями. Зачастую участники таких состязаний получают возможность попробовать преодолеть какую-то преграду только во время стартов. У нас потренироваться можно заранее. На площадке расположены самые типовые фигуры — стены, рукоходы, заборы, фермы с канатами и разные тяжести — мешки с песком, покрышки и другие. "Роза Хутор" является партнером самой известной в России "Гонки Героев". У нас организуются специальные подготовительные спортивные лагеря. Но потренироваться на площадке можно как самостоятельно, так и с индивидуальным инструктором", — отмечает Александр Тургенев.

В прошлом году на "Роза Хутор" была открыта зона для уличных видов спорта со специальным покрытием и разметкой для мини-футбола, волейбола, баскетбола и тенниса. Также на территории курорта есть площадки по воркауту — для занятий на брусьях и перекладинах, и две зоны с уличными тренажерами. Это комплексы французской компании U-Sun, которые позволяют проводить тренировки на все группы мышц.

Работает студия групповых программ. Она занимает 500 квадратных метров. В ней проходят занятия по всем самым популярным направлениям фитнеса — аэробика, степ, танцы, йога, пилатес. Есть тренировки по боксу, сайклингу, сертифицированное оборудование для анти-гравити. Открыто очень интересное направление — многофункциональная релаксация. Это самомассаж с помощью специальных валиков и шариков. Десять минут такой тренировки заменят 40 минут растяжки, она позволяет снять мышечные боли и дисбалансы.

Курорт предлагает пакетные предложения — "Здоровая спина", "Коррекция фигуры", "Фитнес-тур", "Йога-тур", в которые входят проживание, питание, а также специальные тренировки и различные спа-процедуры.

Более подробно о фитнесе и спорте на курорте "Роза хутор" можно узнать на сайте https://rosaski.com/rosafitness/.

На фото: фитнес-директор "Роза Хутор" Александр Тургенев