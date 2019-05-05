Волонтеры вывезли с Эвереста три тонны мусора

В течение двух дней волонтеры собирали мусор, которые оставляют альпинисты. Всего ими было собрано около трех тонн мусора. Добровольцы решили провести такую акцию из-за того, что склоны наполнены различным мусором, который альпинисты не хотят за собой убирать.
Более того, у них даже не всегда имеется возможность убрать тела людей, которые погибли при восхождении на гору. Волонтеры обнаружили три таких трупа. Всего на Эвересте насчитывается около 200 тел.
Группа волонтеров, которая занималась сбором мусора состоит из 14 человек. Они планируют продолжить очистку горных склонов еще полтора месяца. За это время они планируют собрать еще около 10 тонн мусора, который будет вывезен с помощью вертолета.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала об очередном инциденте на Эвересте. В гору врезался самолет, на борту которого находилось три человека.
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