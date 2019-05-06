Треть отдохнувших в турецкой Анталье в апреле были россиянами

В апреле текущего года Анталью — популярный туристический курорт в Турции — посетили почти миллион иностранных туристов.

Треть из них, сообщает Ассоциация туроператоров России, граждане РФ.

Так, Анталью, например, в минувшем апреле посетили 304 тысячи россиян, 208 тысяч немцев и 69 тысяч голландцев.

Примечательно, что это самый большой показатель в апреле за всю историю туризма в Анталье.

Всего же в текущем году Анталью посетили почти полмиллиона российских туристов.