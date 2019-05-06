Треть отдохнувших в турецкой Анталье в апреле были россиянами

В апреле текущего года Анталью — популярный туристический курорт в Турции — посетили почти миллион иностранных туристов.
Треть из них, сообщает Ассоциация туроператоров России, граждане РФ.
Так, Анталью, например, в минувшем апреле посетили 304 тысячи россиян, 208 тысяч немцев и 69 тысяч голландцев.
Примечательно, что это самый большой показатель в апреле за всю историю туризма в Анталье.
Всего же в текущем году Анталью посетили почти полмиллиона российских туристов.
Встройте Путешествия от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Путешествия от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Каждый день тысячи людей выстаивают многочасовые очереди в Покровском монастыре, чтобы приложиться к мощам блаженной Матроны и попросить ее о помощи. Собираясь к святыне, многие интересуются: как "все сделать правильно", чтобы "Матрона услышала"? О том, как провести время в ожидании чуда, "Правде.Ру" рассказали члены Межсоборного Присутствия.
По словам Порошенко, преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее число стран.
Депутат ВР Украины Юрий Сиротюк считает, что ветеранов Великой Отечественной войны нужно судить, "как во всех нормальных странах".
Михаил Бабич в качестве куратора ЛДНР опять "будет поднимать белорусскую тему", потому что это "Лукашенко ведет войну против Донбасса руками украинцев".