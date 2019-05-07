Цены на турецкие отели этим летом вырастут на 10-15%

Цены на проживание в отелях Турции этим летом могут значительно вырасти.
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.
Так, сообщают специалисты, с наступлением курортного сезона цены в отелях вырастут как минимум на 10-15%.
Все, поясняют в АТОР, из-за активного притока иностранных туристов. В этом году в Турцию едут не только из России, Германии и Великобритании, но и Польши, Австрии, Нидерландов и ряда других стран Восточной Европы.
Отметим, что цены на проживание в отелях Антальи — одного из самых популярных среди туристов турецких регионов — уже выросли на 10%.
Фото: pixabay.com.
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