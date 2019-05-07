Цены на турецкие отели этим летом вырастут на 10-15%

Цены на проживание в отелях Турции этим летом могут значительно вырасти.

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России.

Так, сообщают специалисты, с наступлением курортного сезона цены в отелях вырастут как минимум на 10-15%.

Все, поясняют в АТОР, из-за активного притока иностранных туристов. В этом году в Турцию едут не только из России, Германии и Великобритании, но и Польши, Австрии, Нидерландов и ряда других стран Восточной Европы.

Отметим, что цены на проживание в отелях Антальи — одного из самых популярных среди туристов турецких регионов — уже выросли на 10%.

Фото: pixabay.com.