За год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%

Порядка шести тысяч путешественников пострадали от мошенников, предлагающих свои услуги в сфере туризма.

За год количество преступлений подобного толка выросло на 14%.

Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

Чаще всего, пишут авторы материала, преступники пытаются обмануть доверчивых путешественников через продажу авиабилетов, аренду жилья или паломнические туры.

Так, например, сообщают британские средства массовой информации, мошенники зачастую просят туристов заранее оплатить отпуск на вилле. Позже же оказывается, что такой виллы не существует или ее хозяин понятия не имеет ни о какой сделке.

Фото: Ассоциация туроператоров России.