Грузия возглавила рейтинг наиболее популярных стран для летнего отдыха

Сервис путешествий Туту.ру. составил рейтинг наиболее популярных стран для летнего отдыха.



Итальянские предприниматели будут развивать туризм в Дагестане / Новости от 14.02.2019 13:01

Специалисты проанализировали все приобретенные авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года.

На первой строчке рейтинга самых популярных стран для отдыха летом оказалась Грузия.

Второе место заняла Черногория. Замыкает тройку лидеров Испания.

На четвертом и пятом местах рейтинга оказались Италия и Германия соответственно.

Также в десятку наиболее популярных стран для летнего отдыха вошли Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%.

Фото: Ассоциация туроператоров России.

Читайте также:

Украинцы издеваются и унижают русских туристов в Турции.