Грузия возглавила рейтинг наиболее популярных стран для летнего отдыха

Сервис путешествий Туту.ру. составил рейтинг наиболее популярных стран для летнего отдыха.
Специалисты проанализировали все приобретенные авиабилеты с датой вылета с 1 июня по 1 сентября 2019 года.
На первой строчке рейтинга самых популярных стран для отдыха летом оказалась Грузия.
Второе место заняла Черногория. Замыкает тройку лидеров Испания.
На четвертом и пятом местах рейтинга оказались Италия и Германия соответственно.
Также в десятку наиболее популярных стран для летнего отдыха вошли Болгария, Казахстан, Молдавия, Киргизия и Азербайджан.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что за год количество преступлений в сфере туризма выросло на 14%.
Фото: Ассоциация туроператоров России.
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