Российский путешественник Федор Конюхов установил три новых мировых рекорда за время своего путешествия на весельной лодке. Вскоре они будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса.
"В этом походе Федор Конюхов установил несколько мировых рекордов, которые должны пройти верификацию Общества океанских гребцов в Англии и в дальнейшем также будут представлены на регистрацию в Книге рекордов Гиннесса", - передает агентство ТАСС слова организатора экспедиции Оскара Конюхова.
Он уточнил, что путешественник стал самым возрастным гребцом-одиночкой (67 лет), достиг самой южной точки на весельной лодке и пробыл в Южном океане наибольшее количество дней (154).
Напомним, Федор Конюхов завершил свой переход на весельной лодке "Акрос" через южную часть Тихого океана от Новой Зеландии до Чили за 154 дня.
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