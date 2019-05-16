Персональные данные тысяч российских туристов обнаружили в интернете

Содержащую информацию о тысячах российских туристах базу данных сервиса "Слетать.ру" обнаружили в отрытом доступе. Такое заявление сделал основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян.



Персональные данные россиян оказались в свободном доступе в МФЦ, — СМИ / Новости от 16.11.2018 10:12

База данных содержит логины и пароли сотен отечественных туристических агентств. Свободный доступ к паспортным данным туристов из России, информации о билетах и совершенных банковских операциях мог получить абсолютно любой человек. В открытом доступе находились также почти 12 тысяч почтовых адресов.

Как сообщает издание "Коммерсантъ", представители сервиса "Слетать.ру" и Ассоциации туроператоров России от комментариев отказались.