Большинство россиян привозят из-за границы сувениры взамен алкоголю

Большинство туристов из России привозят из путешествий не еду и алкоголь, а памятные сувениры. Такие данные приводит сервис MAPS.ME и исследовательская платформа Research.



В Госдуме не поддержат запрет на ввоз хамона и пармезана / Новости от 25.04.2019 14:03

Специалисты провели социологический опрос среди россиян, побывавших за последний год в туристических поездках. Значительная доля респондентов (69%) путешествовали только по России. Лишь каждый пятый участник опроса выезжал за границу. Еще 12% успели побывать как в разных уголках России, так и за границей.

Около 60% опрошенных покупают в поездках различные памятные сувениры. Гастрономические изыски привозят из путешествий 34% респондентов. Чуть меньше (31%) возвращаются домой с алкоголем. Из поездок российские туристы везут одежду, украшения, книги и лекарства.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент российской компании "Мираторг" Виктор Линник поддерживает запрет на ввоз мясной и молочной продукции из-за рубежа для личных нужд из соображений продовольственной безопасности.

"Общественности нужно думать о развитии собственной страны, а не о хамоне и пармезане, чем мы и занимаемся постоянно. Из ничего истерику закатили, балаболы", - сказал бизнесмен, отвечая на вопрос о том, какую реакцию запрет может вызвать у россиян, сообщает журнал Forbes.

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