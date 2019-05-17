В 2019 году турпоток в Мальту из России значительно увеличился

В 2019-м году зафиксирован значительный рост туристического потока в Мальту из России.



Аутентичная Мальта

Об этом сообщают в пресс-службе Мальтийского управления по туризму.

Так, сообщили специалисты, за первые несколько месяцев текущего года Мальту посетили 4,3 тысячи россиян. Это, указали эксперты, на 34% больше, чем за аналогичный период минувшего года.

Увеличилась и средняя продолжительность отдыха россиян на Мальте, сообщили в пресс-службе Мальтийского управления по туризму.

Фото: Ассоциация туроператоров России.