В 2019 году турпоток в Мальту из России значительно увеличился

В 2019-м году зафиксирован значительный рост туристического потока в Мальту из России.
Об этом сообщают в пресс-службе Мальтийского управления по туризму.
Так, сообщили специалисты, за первые несколько месяцев текущего года Мальту посетили 4,3 тысячи россиян. Это, указали эксперты, на 34% больше, чем за аналогичный период минувшего года.
Увеличилась и средняя продолжительность отдыха россиян на Мальте, сообщили в пресс-службе Мальтийского управления по туризму.
Фото: Ассоциация туроператоров России.
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