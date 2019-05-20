Туристический поток иностранцев в Россию продолжает расти

Пограничная служба ФСБ РФ раскрыла данные о туристическом потоке иностранцев в Россию. С января по март Россию посетили 6,4 миллиона иностранных туристов, что на 1,6% большем, чем за аналогичный период 2018 года.



Путин и Прают Чан-Оча отметили рост туризма из России в Таиланд / Новости от 14.11.2018 13:17

Самое большое количество туристов въехали на территорию России с Украины - 1,7 миллиона человек. 870 тысяч иностранцев въехали в РФ со стороны Казахстана, 634,7 тысяч - из Узбекистана.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что туристический поток в Мальту из России существенно увеличился.

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