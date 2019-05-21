Таиланд лидирует в рейтинге стран, которые россияне посещают чаще всего

Таиланд лидирует по количеству поездок, совершенных россиянами в страны дальнего зарубежья за первые месяцы текущего года.
Об этом сообщают в Ассоциации туроператоров России.
На втором и третьем местах рейтинга расположились Турция и Германия соответственно.
В десятку лидеров вошли ОАЭ, Италия, Вьетнам, Испания, Чехия, Франция и Индия.
Половина же всех зарубежных поездок граждан РФ были совершены в страны постсоветского пространства — Латвию, Литву, Эстонию, Монголию — а также страны, с которыми Россия имеет общую границу — Польшу, Финляндию или же, например, Китай.
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