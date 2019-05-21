Потерявшего пиджак бортпроводника лишили премии и отстранили от полетов

Бортпроводник самолета, следовавшего из Анталии в Казань, обратился в полицию с заявлением о краже пиджака. Кража произошла во время полета.
Как сообщает издание "Комсомольская правда" со ссылкой на собственные источники, сотрудник авиакомпании оставил пиджак на кресле, а после вылета он бесследно исчез. С пиджаком стюарда пропал загранпаспорт, 1,5 тысячи рублей и наушники Apple.
"Кража произошла в тот момент, когда персонал авиалайнера разносил питание пассажирам, а в середине полета сотрудник обнаружил пропажу", - отмечают в авиакомпании.
После того, как рейс приземлился в Казани, бортпроводник не смог протий дальше таможенной зоны аэропорта. Ему пришлось заплатить 2 тысячи рублей штрафа за прохождение границы без паспорта. Авиакомпания сняла стюарда с рейса и направила ему на замену другого сотрудника из Москвы. Кроме того, сотрудника лишили премии в 45 тысяч рублей и отстранили от полетов на время оформления загранпаспорта.
По факту кражи проверку проводит республиканское управление МВД России на транспорте.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что пассажирка самолета, летевшего из Москвы в Симферополь, устроила дебош во время полета. 65-летняя уроженка Владимирской области была пьяна и угрожала членам экипажа.
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