30 мая Экспертный совет Первого Международного маркетингового конкурса в сфере туризма #PROбренд соберется для обсуждения проектов, допущенных Оргкомитетом до оценки.
Заседание пройдет в Институте гостиничного бизнеса и туризма Российского университета дружбы народов. Участие представителей проектов на заседании возможно, однако оно не является обязательным.
Со списками финалистов по каждой из девяти номинаций можно ознакомиться на сайте www.union-esot.com
Работы будут оцениваться с точки зрения продвижения туристических и гостиничных услуг на туррынке и организации взаимодействия всех заинтересованных сторон в сфере развития международного туризма на территории Евразийского пространства.
Уже готовы замечательные призы для победителей Первого Международного маркетингового конкурса в сфере туризма #PROбренд. Они выполнены в технике гжель мастерами Завода Ордена дружбы народов "Объединение Гжель".
"Объединение Гжель" создатель и правообладатель стилистических особенностей гжельской росписи — одно из крупнейших предприятий по производству фарфора в истории России. На сегодняшний день гжельская керамика является частью культурного достояния России.
Специально к финалу международного маркетингового конкурса "PROбренд" Оргкомитет готовит каталог, в который будет включена краткая информация обо всех участниках-финалистах. Тираж каталога составит 3 тысячи экземпляров. Помимо финала он будет распространяться на международных туристических выставках и профильных мероприятиях Евразийского содружества специалистов туриндустрии — ЕСОТ.
Для справки
На Первый Международный маркетинговый конкурс в сфере туризма "PROбренд" поступило 312 заявок, включая 29 проектов из Республики Беларусь, два проекта из Республики Казахстан и один — из Республики Кипр. ТОП-10 по количеству поданных заявок среди российских регионов возглавляет Свердловская область, на втором месте — Тверская область, третье место — у Саратовской области.
Все видеоматериалы, в том числе являющиеся дополнительными к заявке в любой номинации, размещены на специально созданном видеоканале PROбренд. Оргкомитет определит проект — лидер зрительских симпатий по количеству лайков за минусом дизлайков.
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