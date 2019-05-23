Россиянам больше не нужна виза для посещения стран Южной Америки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о договоре между Россией и Республикой Суринам, который вступил в силу 13 мая текущего года. С этой даты граждане России могут посещать все 12 стран Южной Америки.



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По мнению Захаровой, договор, позволяющий россиянам беспрепятственно путешествовать по всей Южной Америке, открывает большие возможности для развития культурных, деловых, туристических и гуманитарных каналов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила о своем намерении лишить Украину безвизового режима в Евросоюзом и значительно ограничить финансовую помощь от Международного валютного фонда в том случае, если Киев не восстановит уголовное наказание чиновников за незаконное обогащение.

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