Россиянам больше не нужна виза для посещения стран Южной Америки

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о договоре между Россией и Республикой Суринам, который вступил в силу 13 мая текущего года. С этой даты граждане России могут посещать все 12 стран Южной Америки.
По мнению Захаровой, договор, позволяющий россиянам беспрепятственно путешествовать по всей Южной Америке, открывает большие возможности для развития культурных, деловых, туристических и гуманитарных каналов.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что международная организация по борьбе с коррупцией Transparency International заявила о своем намерении лишить Украину безвизового режима в Евросоюзом и значительно ограничить финансовую помощь от Международного валютного фонда в том случае, если Киев не восстановит уголовное наказание чиновников за незаконное обогащение.
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