Греческий баскетболист может получить самый крупный контракт в истории НБА

Греческий баскетболист Яннис Адетокунбо может получить самый крупный контракт в истории НБА. Его клуб "Милуоки Бакс" предлагает 24-летнему игроку пятилетнее соглашение на 247,3 миллиона долларов, сообщает инсайдер Бобби Маркс.
Форвард выступает за "Милуоки" с 2013 года. В этом сезоне греческий баскетболист нигерийского происхождения в среднем набирает 27,7 очка и делает 12,5 подборов. "Бакс" вышли в финал конференции, где уступают в серии "Торонто" со счетом 2-3.
Самый крупный контракт на данный момент у защитника "Голден Стэйт" Стефа Карри. За пять лет он получит 200 миллионов долларов.
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