Международный фестиваль творческих детей и подростков "Поколение NEXT" пройдет на курорте "Роза Хутор"

С 21 по 30 июня 2019 года в Сочи, на горном курорте "Роза Хутор", пройдет XVII международный фестиваль творческих детей и подростков "Поколение NEXT".

Его главными целями являются выявление и поддержка одарённой молодёжи, содействие в реализации их талантов, а также укрепление профессиональных и культурных связей и помощь в обмене опытом.

Более 500 ребят в возрасте от 4 до 18 лет со всей России, а также из стран СНГ, Балтии, Швейцарии, США, Израиля прибудут на курорт "Роза Хутор" для участия в конкурсах по вокалу, хореографии, моде и дизайну.

Фестиваль задуман как творческая лаборатория под открытым небом, где каждый ребенок сможет реализовать свои творческие мечты. В этом году центральной темой "Поколения NEXT" будет "счастье", привычка быть счастливым и умение радоваться даже мелочам.

Заместитель генерального директора "Роза Хутор" Антон Ставенко отметил: "Мы рады создать на нашем курорте настоящую территорию счастья для всех участников фестиваля "Поколение NEXT". Здесь они получат мощный заряд творческой энергии, смогут показать свои возможности, познакомиться с креативными сверстниками из разных стран. Такое общение всегда обогащает и часто именно подобные мероприятия дают ребятам "путевку в жизнь", определяя их дальнейшую судьбу".

В рамках фестиваля пройдут прослушивания по вокалу, танцевальные баттлы, фэшн-шоу "Цирк дю Солей", творческий вечер композитора Алексея Рыбникова, модные показы, мастер-классы по различным дисциплинам, вечеринки, а также Гала-концерт со съёмкой МУЗ-ТВ.

Евгений Орлов, президент фестиваля "Поколение NEXT", сказал: "Мы бы хотели, чтобы благодаря нашему фестивалю все его участники знали, что кем бы ты ни был — ребенком, подростком или взрослым, мечтай и знай, что самые заветные, самые настоящие мечты всегда сбываются! Правда, при одном условии: если ты действительно этого хочешь!"

Лауреаты конкурсов будут награждены дипломами, призами и подарками от организаторов фестиваля и спонсоров — призовой фонд составит более 1 500 000 рублей.

В этом году на фестивале выступят Artik & Asti, Бьянка, Леонид Руденко, группы Open Kids и "Ранетки". Среди специальных гостей "Поколения NEXT" — продюсеры, известные вокалисты и хореографы, профессионалы в области моды, актёрского мастерства, кино и театра, телевидения, блогеры и лидеры мнений.

Генеральный партнёр "Поколения NEXT" — МегаФон. Официальный партнёр — Внуково.

Информационный партнёр — МУЗ-ТВ.

Специальный партнёр — курорт "Роза Хутор".Технические партнёры — Casio и MixArt.

Благодарим Министерство Культуры РФ и госкорпорацию "Росатом", при поддержке которых проходит Фестиваль.

Организаторы фестиваля: ООО "Мега Фест"

"Поколение NEXT" — самый яркий и актуальный творческий молодежный фестиваль. За свою историю он проделал путь от Слета международного творческого движения "Республика KIDS" до престижного фестиваля с насыщенной музыкальной и образовательной программой и неизменным вокальным конкурсом молодых талантов. Если ты юный, талантливый, позитивный, хочешь обрести новых друзей и перенять опыт у звездных профессионалов, то "Поколение NEXT" — это твой фестиваль!