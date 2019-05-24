На судостроительном заводе "Лотос" под Астраханью спустили на воду первый в истории российский круизный пассажирский речной лайнер.
Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.
Примечательно, что лайнер еще не достроили. Заканчивать строительство судна будут уже на воде. Сообщается, что лайнер необходимо остеклить, установить трубопровод и завершить электромонтажные работы.
После этого первый российский круизный пассажирский речной лайнер пройдет швартовые и ходовые испытания.
Генеральный директор завода "Лотос" Рустам Халитов объявил, что он и его коллеги приложат все необходимые усилия для запуска судна в навигацию уже в следующем году.
Отметим, что длина судна составляет 141 метр, а ширина - 17 метров. Корабль рассчитан на 310 пассажиров и порядка ста членов экипажа и обслуживающего персонала.
В августе 2016 года старт строительства лайнера дал сам действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.
Лайнер будет курсировать из Москвы в Санкт-Петербург.
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