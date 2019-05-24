В Астрахани спустили на воду первый российский круизный лайнер

На судостроительном заводе "Лотос" под Астраханью спустили на воду первый в истории российский круизный пассажирский речной лайнер.



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Об этом сообщает пресс-служба Объединенной судостроительной корпорации.

Примечательно, что лайнер еще не достроили. Заканчивать строительство судна будут уже на воде. Сообщается, что лайнер необходимо остеклить, установить трубопровод и завершить электромонтажные работы.

После этого первый российский круизный пассажирский речной лайнер пройдет швартовые и ходовые испытания.

Генеральный директор завода "Лотос" Рустам Халитов объявил, что он и его коллеги приложат все необходимые усилия для запуска судна в навигацию уже в следующем году.

Отметим, что длина судна составляет 141 метр, а ширина - 17 метров. Корабль рассчитан на 310 пассажиров и порядка ста членов экипажа и обслуживающего персонала.

В августе 2016 года старт строительства лайнера дал сам действующий президент Российской Федерации Владимир Путин.

Лайнер будет курсировать из Москвы в Санкт-Петербург.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в текущем году турецкую Анталью посетили 304 тысячи россиян. Это, сообщает Ассоциация туроператоров России, самый большой показатель в апреле за всю историю туризма в Анталье.

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