I Всероссийская интеграционная спортивная смена для детей-инвалидов пройдет на курорте "Роза Хутор"

С 10 по 24 июня 25 семейных команд будут бесплатно проживать на территории курорта и заниматься терапевтическим спортом: кататься на беговелах, роликах, заниматься адаптированным теннисом, бадминтоном, скалолазанием, слэдж-хоккеем, футболом, баскетболом, трекингом и капоэйрой, отдыхать, общаться и ездить на экскурсии.

Проект выездного реабилитационного туризма на "Роза Хутор" в Сочи запускает программа "Лыжи мечты" — одна из крупнейших программ терапевтического спорта в России. Реализация проекта стала возможной благодаря средствам Президентского гранта.

Среди участников — семьи с детьми-инвалидами из разных регионов России с диагнозами ДЦП, аутизм, синдром Дауна и др. Акцент делается на отдых всей семьи, что выгодно отличает проект от сложившегося в реабилитации тандема мама + ребёнок с инвалидностью. Совместный отдых, совмещенный с занятиями спортом и спортивной реабилитацией, объединяет семью, способствует социализации инвалидов и реальной инклюзии.

Важность темы туризма для людей с инвалидностью обсуждали в середине мая в Общественной палате РФ на круглом столе, посвящённому туризму для людей с ОВЗ. По словам председателя Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елены Суторминой, с одной стороны, это большой потенциальный сегмент туристического рынка, с другой — одно из эффективных средств социальной реабилитации. "Инвалидный туризм — составная часть социального туризма, где государство играет и будет играть значительную роль, оказывая финансовую поддержку, стимулируя развитие как общей, так и туристической инфраструктуры", — отметила она.

"Мы хотим предложить новый стиль жизни для людей с инвалидностью, когда ты можешь отдыхать активно, заниматься тем, что тебя привлекает, невзирая на диагноз, — рассказывает о проекте основатель программы "Лыжи мечты" Наталья Белоголовцева. — Это же здорово: отдыхать, когда рядом все семья, всем вместе заниматься спортом. И это отличная реабилитация — физическая и социальная. Я считаю, что такие программы терапевтического спорта должны быть на всех крупных туристических объектах. И не только для инвалидов, но и для пожилых людей. Мы совершенно выключаем эти группы из активного отдыха, предлагая лишь стандартное санаторно-курортное лечение".

Не случаен выбор места проведения интеграционных смен. "Роза Хутор" в Сочи — образец безбарьерной среды в стране — инфраструктурно подготовленный курорт, где люди с инвалидностью могут чувствовать себя комфортно. Уже второй сезон подряд здесь проводятся занятия горнолыжным спортом для детей с инвалидностью.

Программа "Лыжи мечты" старается выходить с проектом на адаптированные для инвалидов объекты — тут не требуется долгой подготовки и сложного оборудования, нужно лишь лояльное отношение и подготовка специалистов. Так, уже третий город инклюзивные спортивные смены "Лето вместе" для детей с инвалидностью проходят на курорте Чекерил в Удмуртии, зимой спортсмены с особенностями со всей страны едут в эко-комплекс "Таёжный" около Новокузнецка и курорты Алтайского края, чтобы отдохнуть и покататься на адаптивных горных лыжах.

Приглашаем вас принять участие в открытии и работе I Всесоюзной интеграционной спортивной смены в Сочи. На открытии будут обсуждаться возможности туризма для людей с инвалидностью, эффективность и финансирование программы, возможности участия других курортов.

За дополнительной информацией обращайтесь в пресс-службу программы "Лыжи мечты" по телефону +7 (977) 688-52-03, pr@dreamski.ru