Рейтинг: Белоруссия стала самым дешевым заграничным направлением для россиян

Тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых дешевых направлений для путешествий. Первое место заняла Белоруссия. Для отдыхающих из Москвы это направление станет самым дешевым летом 2019 года.



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Авиабилеты в Минск обойдутся примерно в 5 тысяч рублей. Второе место рейтинга заняли сразу два французских города - Монпелье и Бордо. Авиабилеты по этим направлениям стоят в районе 9-11 тысяч рублей. Третье место заняли сразу несколько направлений: Армения, Грузия, Казахстан и Турция. Авиабилеты в эти страны стоят от 10 тысяч рублей.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, почему внутренний туризм в России такой дорогой.

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