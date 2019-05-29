"Роза Хутор" открывает пляжный сезон

1 июня в Имеретинской бухте на побережье Черного моря начнет работать собственный оборудованный пляж курорта "Роза Хутор".

В этом году он вновь удостоился экологического сертификата качества — Голубого флага. Это специальная награда международной Федерации экологического образования/Foundation for Environmental Education (FEE), которым она с 1987 года отмечает пляжи и причалы, отвечающие самым высоким требованиям. Соответствие критериям Голубого флага требует соблюдения строгих стандартов качества воды, безопасности и экологического просвещения. Его можно получить только на текущий сезон и далее это право нужно ежегодно подтверждать. Пляж, над которым развевается Голубой флаг, гарантирует отдыхающим свободный доступ (услуги могут быть платными), чистые воду и песок, работу службы спасения и наблюдения, неотложную помощь, шезлонги, душевые кабинки, отсутствие моторного транспорта.

Открытие пляжного сезона предлагается отметить разнообразной развлекательной программой, которая стартует 1 июня в 11.00 прямо на черноморском пляже "Роза Хутор". Самые увлекательные мероприятия предназначены маленьким гостям курорта: фотозона, аква-грим, морские мастер-классы, детские квесты, шоу с морскими чудовищами, театрализованные представления с элементами магии и многое другое. Завершит праздник зажигательная танцевальная программа.

В течение летнего сезона, туристы, проживающие в отелях курорта, всегда могут добраться до черноморского пляжа "Роза Хутор" на регулярных бесплатных автобусах. К их услугам — комфортные лежаки, зонты и теневые аэрарии, индивидуальные шатры, полотенца, раздевалки. Для детей будут работать мини-аквапарк "КИТ" и клуб MEDUZA, где они смогут поучаствовать в увлекательных мастер-классах и развлекательных программах. Для любителей прыжков в воду оборудованы специальные понтоны, планируется открыть и плавающий аквапарк. Ежедневно на морском берегу для гостей пляжа "Роза Хутор" будут проводиться функциональные тренировки, занятия по йоге, зумбе и другим направлениям фитнеса. Желающие также смогут поиграть в волейбол, попрактиковаться в сап-серфинге или заняться дайвингом.

Черноморский пляж "Роза Хутор" обычно работает до 30 сентября.