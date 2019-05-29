Работники отелей составили список советов о том, в каком виде туристам следует оставлять комнаты при выезде из них.
Как пишет издание The Business Insider, многие туристы не выключают телевизоры в комнатах и не снимают таблички с надписью "Не беспокоить". Некоторые постояльцы красят в волосы в раковинах, отмыть которые потом очень сложно.
Горничные посоветовали не заправлять постель, поскольку в таком случае сотрудники отеля могут подумать, что на ней никто не спал и не поменяют постельное белье. Желающие облегчить труд уборщиц постояльцы могут снять пододеяльники и сложить полотенца на полу.
Работники отелей попросили постояльцев складывать весь мусор в одном месте, а не разносить по всему номеру. В качестве чаевых посетители могут оставить в холодильнике мороженое или неоткрытую бутылку воды.
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