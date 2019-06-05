Агентство "ТурСтат" провело опрос среди клиентов об их предпочтениях при выборе курорта для отдыха с детьми. Наиболее высоко респонденты оценили Сочи, Евпаторию, Байкал, Анапу, а также финский залив в Санкт-Петербурге.
За Сочи высказались 40% опрошенных. В поддержку Анапы заявили 16% респондентов. Также в списке десяти лучших курортов для отдыха с детьми присутствуют Феодосия, Пятигорск, Ейск и Ялта.
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