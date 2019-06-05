На "Роза Хутор" открылся Парк водопадов "Менделиха"

1 июня на курорте открылся к посещению природный Парк водопадов "Менделиха".

В настоящий момент можно пройти по Малому кольцу, в которое входит живописный водопад "Менделя". Маршруты по Среднему и Большому кольцу водопадов планируется открыть в ближайшее время, тогда можно будет увидеть еще шесть водопадов — "Чара", "Червонный", "Мишкин грот", "Айя", "Снежное русло" и "Золотой". Причем, высота "Золотого" составляет 77 метров, это самый высокий в окрестностях Сочи водопад.

Парк водопадов "Менделиха" является самым запоминающимся и совершенно особенным. Расположенный на южном склоне хребта Аибга, в русле одноименной реки, это один из самых популярных у туристов маршрутов. Он создан для единения с природой, прогулок под успокаивающее журчание горных ручьев, ароматы горных цветов и трав. Парк начинается от нижней станции канатной дороги "Эдельвейс" (1470 метров над уровнем моря), далее проложены специальные тропы, в том числе к основанию водопадов, оборудованы смотровые площадки с перилами и площадками для фото. Протяженность маршрута для осмотра всех водопадов составляет 4 километра и занимает около 4,5 часов.

С 1 июня на "Роза Хутор" для туристов также открылись следующие маршруты: "Озерный траверс" (от Горной Олимпийской деревни до нижней станции "Волчья скала"), "Тропа Йети" (от Йети Парка до ГОД), "Тропа B-One" (от "Беседки" до ГОД), "Тропа Чемпионов" (от "Роза-1600" до Йети Парка).

Для активного отдыха и посещения природных достопримечательностей "Роза Хутор" гостям курорта будет удобно разместиться в отелях Горной Олимпийской деревни. В настоящий момент и до 30 июня в гостиницах "28" и Rosa Village действует 15% скидка на все типы номеров по промо-коду leto2019, в Riders Lodge также предлагается дисконт 15% по промо-коду ГОРЫ. Отель Rosa Ski Inn готов предоставить минус 10 % на все заезды до 30 июня на номера категории "Апартаменты" в корпусе Е по промо-коду RosaSKI. Забронировать проживание в этих гостиницах по спецпредложениям можно в официальном онлайн-магазине курорта "Роза Хутор".

Для справки

Парк водопадов назван в честь реки, протекающей по ущелью. Река Менделиха получила свое название в честь служившего здесь во времена Кавказских войн армейского фельдшера Бориса Менделя. В 1870 году он женился на девушке из старинного абазинского дворянского рода. У них было пятеро детей. После ухода с военной службы в 1872 году Мендель получил должность гражданского фельдшера и поселился в урочище Аигба. Все члены большой и дружной семьи были крайне трудолюбивы, а сам глава семьи был местным сельским старостой. Мендели разводили лошадей, пасли скот, собирали урожай в заброшенных садах, сеяли рожь, просо, построили водяную мельницу.