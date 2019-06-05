Ostrovok: российские гостиницы этим летом подорожали на 28%

Большинство граждан Российской Федерации этим летом планируют отдыхать за границей.



Бесплатный отпуск: в России планируют ввести сертификаты на отдых / Новости от 15.03.2019 08:59

Об этом сообщает пресс-служба по бронированию отелей и гостиниц Ostrovok. ru.

Аналитики компании проанализировали бронирования номеров за период с 1 июня по 31 августа и сравнили результаты с показателями лета минувшего года.

Подавляющее большинство россиян — 64% — собираются в этом году отдыхать за границей, отмечается Ostrovok. ru. В плане выбора места для отдыха патриотизм проявили лишь чуть больше трети — 36% — российских туристов.

Примечательно, что цены на номера в отелях и гостиницах выросли как в России, так и за рубежом. Разница лишь в том, что в РФ они подорожали гораздо значительнее. Так, если бронирование номера за границей этим летом россиянам обойдется на 9% дороже, то бронирование номера на российских курортах обойдется аж на 28% дороже.

Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье — 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.

Специалисты отметили, что причиной, повлиявшей на столь значительный рост стоимость отелей в России, стало изменение ставки НДС.

Напомним, что ставка налога на добавленную стоимость изменилась с января текущего года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Риме, столице Италии, туристы заплатили за два гамбургера и кофе почти сто евро.

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