Большинство граждан Российской Федерации этим летом планируют отдыхать за границей.
Об этом сообщает пресс-служба по бронированию отелей и гостиниц Ostrovok. ru.
Аналитики компании проанализировали бронирования номеров за период с 1 июня по 31 августа и сравнили результаты с показателями лета минувшего года.
Подавляющее большинство россиян — 64% — собираются в этом году отдыхать за границей, отмечается Ostrovok. ru. В плане выбора места для отдыха патриотизм проявили лишь чуть больше трети — 36% — российских туристов.
Примечательно, что цены на номера в отелях и гостиницах выросли как в России, так и за рубежом. Разница лишь в том, что в РФ они подорожали гораздо значительнее. Так, если бронирование номера за границей этим летом россиянам обойдется на 9% дороже, то бронирование номера на российских курортах обойдется аж на 28% дороже.
Так, например, ночь в трехзвездочной гостинице Алушты обойдется в три раза дороже, чем в турецкой Аланье — 6 тысяч рублей и 2 тысячи рублей соответственно.
Специалисты отметили, что причиной, повлиявшей на столь значительный рост стоимость отелей в России, стало изменение ставки НДС.
Напомним, что ставка налога на добавленную стоимость изменилась с января текущего года.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Риме, столице Италии, туристы заплатили за два гамбургера и кофе почти сто евро.
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