Министерство курортов и туризма Крыма: цены на отели не выросли

Цены на проживание в отелях и гостиницах курортных районов Крыма летом текущего года не выросли.



Крым преодолел абсолютный рекорд по туристам в 2018...

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.

В премиум-секторе же, отметили специалисты, цены по сравнению с прошлым годом и вовсе снизились на 17,3%.

В ведомстве указали, что в этом году в Крыму можно отдохнуть на 20 тысяч рублей. При этом пакет будет включать в себя не только перелет из Москвы и проживание, но и питание.

Жителям российской провинции, чтобы воспользоваться столь выгодным предложением, остается лишь добраться до столицы страны.

Напомним, что в минувшем году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов — порядка 7 миллионов человек.