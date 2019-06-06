Цены на проживание в отелях и гостиницах курортных районов Крыма летом текущего года не выросли.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма республики.
В премиум-секторе же, отметили специалисты, цены по сравнению с прошлым годом и вовсе снизились на 17,3%.
В ведомстве указали, что в этом году в Крыму можно отдохнуть на 20 тысяч рублей. При этом пакет будет включать в себя не только перелет из Москвы и проживание, но и питание.
Жителям российской провинции, чтобы воспользоваться столь выгодным предложением, остается лишь добраться до столицы страны.
Напомним, что в минувшем году в Крыму отдохнуло рекордное за постсоветские годы число туристов — порядка 7 миллионов человек.
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