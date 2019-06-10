Опрос: 33% россиян не пьют алкоголь на отдыхе

Сервис путешествий tutu. ru провел опрос с целью выяснить, какое количество российских туристов употребляют в отпуске алкоголь.



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Треть опрошенных — 33% — заявили, что вообще не пьют спиртного на отдыхе.

67% же признались специалистам, что могут позволить себе алкоголь в отпуске.

29% тех, что употребляют спиртное, выпивают каждый день или через день. 24% любителей выпить заявили, что выпивают лишь раз-другой за весь отпуск.

8% же признались, что могут, как говорится, и "перебрать".

6% респондентов заявили, что в том случае, если отель по системе "все включено", то выпивают они постоянно.